Три самые распространенные ошибки, которые делают украинцы, поздравляя друг друга с днем рождения

Украинцы любят праздники и всегда рады поздравлять друг друга. Однако, многие допускают ошибки, когда пишут словосочетание "с днем рождения".

Филологи называют три самые распространенные, среди которых – написание слово "день" с большой буквы, род употребления местоимения "твой/твое", и окончание "ям". О том, как правильно все-таки поздравлять с главным праздником каждого человека, читайте в материале OBOZ.UA

С днем или с Днем рождения

Как объясняет языковед Александр Авраменко, слово "день" в поздравлении "с днем рождения" пишется с маленькой буквы.

"Согласно действующему правописанию, с большой буквы пишутся исторические события, праздники и знаменательные даты", – уточняет он.

Однако, по словам филолога, если вам хочется продемонстрировать уважение к человеку, которого вы поздравляете, можно написать слово "День" с большой буквы. Он называет это стилистическим приемом.

Твой/Твой день рождения

Еще одной распространенной ошибкой среди украинцев является неправильное употребление местоимения "твой/твое" со словосочетанием "день рождения".

Как объясняет литературный редактор Юлия Мороз, использовать местоимение "твое" является ошибкой, потому что в словосочетании "день рождения" главное слово – "день", а зависимое – "рождение".

А поскольку слово "день" мужского рода, то следует согласовывать местоимения именно с этим словом и именно в мужском роде:

мой день рождения; твой день рождения.

"С днем рождения" или "С днем рождения"

Согласно действующему правописанию, слово "народження" в словосочетании "день народження" не склоняется, поскольку оно выступает в роли определения к слову "день", которое является главным в этом словосочетании. В таких случаях определение, как правило, остается в форме именительного падежа, независимо от падежа слова, к которому оно относится.

