Как сказать на украинском 'ліцепріятний': вы будете удивлены

В русском есть слово, правильное значение которого знают даже не все носители этого языка. Это – "лицеприятный". Большинство считает его синонимом к слову "приятный".

Однако, как объясняет в своем блоге редактор украинского языка Ольга Васильева, на самом деле оно означает "упереджений", "необ'єктивний". А лучшим соответствием на украинском будет сторонничий.

Она уточняет, что это слово есть в академическом русско-украинском словаре под редакцией Агафангела Крымского и Сергея Ефремова, а также в украинско-русском словаре Андрея Никовского.

