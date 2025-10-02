Как сказать на украинском "любопытно"? В сети привели замечательное соответствие из двух слов

Анна Боклажук
Моя Школа
138
Как сказать на украинском 'любопытно'? В сети привели замечательное соответствие из двух слов

Пользовательница сети Threads Карина Лалаян попросила подсказать ей аналог к русскому слову "любопытно". По ее мнению, привычное для большинства слово "цікаво" не показывает весь нужный эмоциональный окрас.

Об этом она написала в своем посте на странице "Мова має значення". В комментариях ей предложили несколько разных вариантов, но один из них, состоящий из двух слов, оказался самым интересным.

Как сказать на украинском ''любопытно''? В сети привели замечательное соответствие из двух слов

Это словосочетание"кортить знати". По словам многих, этот вариант действительно наиболее показывает степень заинтересованности.

Как сказать на украинском ''любопытно''? В сети привели замечательное соответствие из двух слов

Также были предложены варианты "розбирає цікавість" и "цікавенько".

Как сказать на украинском ''любопытно''? В сети привели замечательное соответствие из двух слов

Ранее OBOZ.UA писал о том, какую ошибку часто делают в слове "дрескод". По словам учительницы украинского языка, в словаре также написано не правильно.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!

УкраинаПравописание Украиныукраинский язык