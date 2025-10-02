Как сказать на украинском ''любопытно''? В сети привели замечательное соответствие из двух слов

Пользовательница сети Threads Карина Лалаян попросила подсказать ей аналог к русскому слову "любопытно". По ее мнению, привычное для большинства слово "цікаво" не показывает весь нужный эмоциональный окрас.

Об этом она написала в своем посте на странице "Мова має значення". В комментариях ей предложили несколько разных вариантов, но один из них, состоящий из двух слов, оказался самым интересным.

Это словосочетание"кортить знати". По словам многих, этот вариант действительно наиболее показывает степень заинтересованности.

Также были предложены варианты "розбирає цікавість" и "цікавенько".

