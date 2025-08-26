Как сказать на украинском ''мнительный'': это слово мало кто знает

Люди, которые перешли в быту на общение на украинском языке, первое время, могут переводить в голове слова с русского. И часто бывает так, что найти соответствие сложно.

Именно такая ситуация со словом "мнительный", ведь перевод этого слова мало кто знает. О том, что означает это слово и как правильно его сказать на украинском, читайте в материале OBOZ.UA

По словам доктора филологических наук Александра Пономарива, соответствие к русскому слову мнительный на украинском будет "помисливий".

Об этом переводе говорит и языковед и автор программы "Правильно українською" Ольга Багний.

"Помисливий – это тот, кто отовсюду ждет опасности или неприятностей", – объясняет она в своем видео в социальной сети TikTok.

