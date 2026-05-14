Как сказать на украинском 'на отшибе': есть несколько вариантов

Представьте, что вы собрались в гости, но ваши друзья живут на определенном расстоянии от города, поэтому добраться до них будет не так просто, как хотелось бы. Если вы не так давно перешли на украинский язык, то можете вспомнить, что такое размещение называют "на отшибе".

Но как перевести это с русского, чтобы не получилась калька и не суржик? OBOZ.UA изучил рекомендации словарей и справочников, чтобы найти хорошие соответствия.

В первую очередь стоит обратить внимание, что конкретно означает этот фразеологизм. Он описывает объект, который находится в стороне от совокупности других, на определенном отдалении, но не совсем отдельно. Поэтому такие колоритные фразы как "у чорта на рогах", "де Макар телят не пас", "у дідька в зубах", "де ворон кісток не заносить" или "у дідька на болоті" здесь, к сожалению, не подойдут. Потому что все они означают "далеко".

Зато в словарях и в украинской литературе вполне себе можно найти вариант "на відшибі / на одшибі":

Лікарня стояла на відшибі, острівцем, оточеним давно пересохлими болотами (Н. Олейник)

Далі, зовсім на відшибі, темніли старенькі жалюгідні юрти бідарів (З. Тулуб)

— Єзус-Марія! — крикнула Гризельда. — А ми ж тут живемо на одшибі од Польщі, в цих диких степах! (И. Нечуй-Левицкий)

Однако, языковеды выражают определенные сомнения, насколько стилистически аккуратным будет использование такой конструкции. Не является ли она скорее калькой чем исконно украинским фразеологизмом?

Если вы хотите найти что-то менее похожее на русскую версию, то и здесь словарям есть что вам предложить. Более удачной они называют версию "на відчепі".

— Хата, яку так і не встиг добудувати Антон Кужель, стояла на відчепі, під самим сосновим гайком (П. Панч)

Хоч які широкі зв’язки з світом мали ці люди, але вони жили якось на відчепі, ніби на далекому острівці (Иван Ле)

Также можно воспользоваться целой россыпью слов, которые описывают именно такое размещение – на определенном расстоянии:

осторонь;

оподалік;

поодаль;

посторонь;

опріч;

відсторонь.

