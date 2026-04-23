Как сказать на украинском "овчинка выделки не стоит": точный перевод вспомнят не все

Юлия Потерянко
Моя Школа
147
Как сказать на украинском 'овчинка выделки не стоит': точный перевод вспомнят не все

Оценивая целесообразность какой-либо работы, мы часто прибегаем к фразеологизмам. Например, если усилия очевидно не окупятся, на ум может прийти русское выражение "овчинка выделки не стоит". Но есть ли у него аналог на украинском языке?

Видео дня

Как правило, прямой перевод результата не дает – часто при таком подходе можно получить даже бессмысленный набор слов. Именно поэтому OBOZ.UA изучил рекомендации справочной литературы и выяснил, каким должен быть точный перевод этой фразы.

Как сказать на украинском "овчинка выделки не стоит": точный перевод вспомнят не все

Конкретно в этом случае Украинско-русский и русско-украинский фразеологический словарь под редакцией Ивана Олейника и Михаила Сидоренко предлагает несколько почти дословных вариантов:

  • шкурка вичинки не варта;
  • шкурка за вичинку (за чиньбу) не стане (не варта).

А также добавляет еще пару интересных украинских фразеологизмов:

  • не варта справа заходу;
  • не варт товар роботи.
Как сказать на украинском "овчинка выделки не стоит": точный перевод вспомнят не все

А в словаре "Мова – не калька" находим фразеологизм-синоним "шкода й свічку світити". Именно так лучше всего переводить фразу "игра не стоит свеч", который имеет аналогичное значение и указывает на очевидно бесполезные усилия.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как правильно перевести фразу "как мертвому припарка".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!