Как сказать на украинском "не получается": соответствие вспомнить не всегда легко
Даже люди, которые хорошо владеют украинским, иногда останавливаются на простом бытовом выражении и вдруг не знают, как сказать правильно. Особенно часто трудности возникают у тех, кто переходит с русского, ведь в речи длительное время могли закрепиться кальки и суржиковые формы.
Одним из наиболее употребляемых, но неправильных выражений является фраза "не получается", которая не имеет украинского аналога в таком виде. И когда нужно сформулировать мысль, многие теряются, хотя украинский предлагает естественные, красивые и точные варианты. OBOZ.UA объясняет, как правильно передать этот смысл на украинском языке.
В украинском языке нет глаголов "получити", "получатися", ведь они являются калькой с русских "получить", "получается".
Украинский предлагает два естественных и универсальных варианта:
- не виходить;
- не вдається.
Оба уместны в большинстве ситуаций, и их легко подставить вместо суржика.
Примеры:
З цього плану вже нічого не вийде, треба нові ідеї.
Їй ніяк не вдавалося написати першу фразу в новому рукописі.
Эти конструкции являются грамматически правильными и естественно звучат в любом стиле, от разговорного до официально-делового.
