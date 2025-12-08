Как сказать на украинском 'не получается': соответствие вспомнить не всегда легко

Даже люди, которые хорошо владеют украинским, иногда останавливаются на простом бытовом выражении и вдруг не знают, как сказать правильно. Особенно часто трудности возникают у тех, кто переходит с русского, ведь в речи длительное время могли закрепиться кальки и суржиковые формы.

Одним из наиболее употребляемых, но неправильных выражений является фраза "не получается", которая не имеет украинского аналога в таком виде. И когда нужно сформулировать мысль, многие теряются, хотя украинский предлагает естественные, красивые и точные варианты. OBOZ.UA объясняет, как правильно передать этот смысл на украинском языке.

В украинском языке нет глаголов "получити", "получатися", ведь они являются калькой с русских "получить", "получается".

Украинский предлагает два естественных и универсальных варианта:

не виходить;

не вдається.

Оба уместны в большинстве ситуаций, и их легко подставить вместо суржика.

Примеры:

З цього плану вже нічого не вийде, треба нові ідеї.

Їй ніяк не вдавалося написати першу фразу в новому рукописі.

Эти конструкции являются грамматически правильными и естественно звучат в любом стиле, от разговорного до официально-делового.

