Как сказать на украинском 'несуразный': правильный ответ знают не все

Из-за длительного русификации в разговорной речи многих украинцев довольно часто можно встретить слова, которые являются калькой с русского. И, несмотря на то, что украинский язык имеет свои замечательные соответствия – многие их просто не знают.

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Сегодня OBOZ.UA рассказывает о слове "несуразный". На украинском оно будет звучать как "незграбний", "безглуздий", "недоладний", "нелогічний" – все зависит от контекста предложения.

Если речь идет о внешнем виде, то лучше использовать такие соответствия, как "незграбний", "нескладний", "негарний". Если же мы говорим о действиях или чьи-то слова, то такие: "недоладний", "безглуздий", "нісенітний".

Ранее OBOZ.UA писал о том, как правильно сказать на украинском: трошки или трішки.

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