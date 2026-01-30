Как сказать на украинском 'пилесос' и 'тормозить'? Учитель показал видео с урока и спровоцировал дискуссию в сети

Учитель украинского языка провел на уроке игру "антисуржик" – он называл слова, которые украинцы часто употребляют, а дети должны были сказать, как будет правильно на украинском. Среди предложенных преподавателем слов также прозвучали "тормозити" и "пилєсос".

В видео, которое педагог опубликовал в социальной сети TikTok он засчитал ответы "гальмувати" и "пилосос". В комментариях началась дискуссия действительно ли правильно говорить именно "пилосос", и предлагали варианты "пилотяг", "пилосмок" и "порохотяг".

На вопрос пользователя, действительно ли "пилосос" является правильным ответом, учитель ответил, что это слово является самым популярным и нормативным вариантом в украинском языке.

"В словарях также фиксируются соответствия "пилосмок", "пилотяг" и "порохотяг", – добавил он.

Это мнение также подтверждает языковед Александр Авраменко. В своем видео он отметил, что "пилосос" является самым распространенным, а реже употребляемыми являются "пилотяг" и "пилосмок".

Также учитель ответил на вопрос в комментариях, почему так часто используют именно "порохотяг", ведь "порох" и "пыль" – это не одно и то же. Однако, по его словам, порох – это не только взрывчатое вещество, но и также синоним к слову "пыль".

Как пишет сайт Slovnyk.me, эти слова действительно являются синонимами в украинском языке, поэтому слово "порохотяг" вполне правильное.

