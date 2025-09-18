Как сказать на украинском 'прелесть': есть несколько вариантов

Перейдя на украинский язык с русского немало говорящих сталкиваются с тем, что некоторые слова не удается перевести напрямую. К таким сложным словам можно отнести существительное "прелесть".

Причина сложностей кроется, в частности, в том, что это слово охватывает несколько различных значений – от описания внешней красоты до эмоционального восхищения. Так что перевод всегда зависит от контекста. OBOZ.UA разбирался, как лучше всего перевести русское "прелесть" на украинский язык. Для этого нужно глубже понять его значение.

Первым толкованием существительные подают – то, что привлекает, приманивает, соблазняет, завораживает, что-то приятное и манящее. Это значение можно передать такими украинскими словами:

мана;

спокуса;

принада / принадність;

ваба / приваба / поваба / повабність;

чар / чарівність / чарівливість.

Также словом "прелесть" описывают что-то красивое или роскошное. В таком случае можно употреблять такие варианты перевода:

краса;

врода;

розкіш;

принада.

Есть у этого слова и застреленное значение – что-то обманчивое, обольстительное. Если вам нужно перевести "прелесть" именно в этом значении, используйте такие слова:

обман;

спокуса;

зваба.

Отдельно стоит упомянуть употребление существительного "прелесть" как восклицания – "какая прелесть!" Здесь оно в меньшей степени передает красоту, а скорее указывает на эмоциональный восторг, радость. Украинские соответствия здесь такие:

яка насолода;

яка втіха;

яка радість;

яка краса.

Как видим, универсального слова-заменителя здесь не существует и нужно ориентироваться на смысл, который вы хотите передать – говорите ли вы о внешности, о впечатлении или хотите передать эмоцию.

