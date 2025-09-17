Как сказать на украинском "впасть в отчаяние": правильный перевод
Время от времени каждому из нас кажется, что определенная ситуация заходит в тупик. А можете ли вы правильно описать свои эмоции в этот момент на украинском языке?
Те, кто долгое время разговаривал на русском, могут быстро вспомнить устойчивое выражение "впасть в отчаянье". OBOZ.UA искал удачные для него соответствия.
Для начала переведем название эмоции, о которой идет речь в такие моменты. Словари переводят "отчаянье" как "відчай". Также возможны такие варианты как:
- розпач;
- розпука;
- безнадія;
- безвихідь.
Но можем ли мы перевести "впасть в отчаянье" напрямую, получив выражение "впасти у відчай". Словари говорят, что можем. Такая формулировка вполне присуща украинскому языку, поэтому ею можно свободно пользоваться без опасений сделать ошибку.
Впрочем, у устойчивого выражения "впасти у відчай" есть несколько эффектных соответствий – как более формальных, так и более образных:
- занепадати духом;
- поринати у відчай;
- поринути у безнадію;
- віддатися суму;
- загрузнути в розпачі;
- опустити руки;
- розсипати / розвести кислиці.
Как видим, описать это состояние на украинском языке можно очень точно и с различными нюансами и оттенками. Хотя, конечно, лучше не поддаваться этому чувству и оказываться в ситуациях, когда все эти выражения будут употребляться с частицей "не"
