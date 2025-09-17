Как сказать на украинском 'впасть в отчаяние': правильный перевод

Время от времени каждому из нас кажется, что определенная ситуация заходит в тупик. А можете ли вы правильно описать свои эмоции в этот момент на украинском языке?

Те, кто долгое время разговаривал на русском, могут быстро вспомнить устойчивое выражение "впасть в отчаянье". OBOZ.UA искал удачные для него соответствия.

Для начала переведем название эмоции, о которой идет речь в такие моменты. Словари переводят "отчаянье" как "відчай". Также возможны такие варианты как:

розпач;

розпука;

безнадія;

безвихідь.

Но можем ли мы перевести "впасть в отчаянье" напрямую, получив выражение "впасти у відчай". Словари говорят, что можем. Такая формулировка вполне присуща украинскому языку, поэтому ею можно свободно пользоваться без опасений сделать ошибку.

Впрочем, у устойчивого выражения "впасти у відчай" есть несколько эффектных соответствий – как более формальных, так и более образных:

занепадати духом;

поринати у відчай;

поринути у безнадію;

віддатися суму;

загрузнути в розпачі;

опустити руки;

розсипати / розвести кислиці.

Как видим, описать это состояние на украинском языке можно очень точно и с различными нюансами и оттенками. Хотя, конечно, лучше не поддаваться этому чувству и оказываться в ситуациях, когда все эти выражения будут употребляться с частицей "не"

