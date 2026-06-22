Как сказать на украинском 'суэта': правильный перевод

Учитывая зрелищные обстрелы российских территорий беспилотниками ВСУ, новую популярность приобрела мемная фраза полтавского поджигателя: "Мені нравиться, як воно горить, як люди суєтятся, пожарки приїжджають". С точки зрения украинского языка мы видим в ней один русизм – слово "нравиться". Но так ли однозначно дело с глаголом "суєтяться", образованным от существительного "суєта"?

Видео дня

OBOZ.UA решил разобраться, что к чему, и изучил словари и справочники. Если коротко, слово "суєта" в словарях зафиксировано и даже не помечается как разговорное или малоупотребительное. Хотя глагол от него и не образуется. А для тех, кого оно смущает, существует немало синонимов на замену.

Итак, что означает слово "суєта" в украинском языке? По основному значению – это нечто, не представляющее настоящей ценности, что-то ничтожное, неважное; тщетность. А также мелочные интересы, заботы, дела и т. д. Именно в таком значении мы находим его в стихотворении Тараса Шевченко "Чернець":

Молися, старче, бий поклони, Поки й малих дітей погонять Гатить глибокі болота... На світі все бач суєта.

Реже "суєтою" называют беспорядочное движение, суету, хлопоты, суматоху. Именно в таком смысле употреблял глагол "суєтяться" полтавский поджигатель. Здесь он, можно сказать, шел по стопам Василия Симоненко и его стихотворения "Розвели нас дороги похмурі…":

Главные истории дня

Тільки часом у многоголоссі, В суєті поїздів і авто Спалахне твоє біле волосся.

Также существует фразеологизм "суєта суєт", который происходит из библейской Книги Экклезиаста и означает жизненные мелочи и их оценку как незначительных, ничтожных, не связанных с истинными ценностями жизни. Кстати, это единственный случай, когда данное существительное употребляется во множественном числе. В общем у него нет такой формы.

Что же касается синонимов, то у слова "суєта" их предостаточно. Если это слово по каким-то причинам кажется вам не очень уместным, вы можете заменить его одним из перечисленных, и не ошибетесь:

метушня;

гармидер;

метушіння;

сум’яття;

біганина;

крутанина;

мотанина;

рейвах;

розрух;

веремія;

руханина;

розгардіяш;

шарварок;

катавасія;

шамотня;

шамотнява;

шарпанина;

метушнява;

тяганина;

заметня;

шемет;

шатанина.

Ранее OBOZ.UA объяснял, что не так с фразой "дістань протвінь из духовки".

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.