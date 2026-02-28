Как сказать на украинском 'від тюрми й суми не зарікайся'

Среди украинцев есть довольно распространенный фразеологизм "Від тюрьми і сумми не зарікайся". Он означает "не зарекаться от нищенской судьбы".

Это древнерусская поговорка, и ее вполне можно использовать, однако в украинском языке есть свой замечательный аналог. Об этом в своем видео на Facebook рассказала филолог Вика Хмельницкая.

"Есть еще одна поговорка, синонимичная. И звучит она так:"Від жебрацької долі та арештантської неволі – не зарікайся", – говорит языковед.

А сайт Горох предлагает еще такие варианты этой поговорки:

не зарікайся бути в старцях;

сьогодні з мішком, а завтра з торбиною;

трапляється, що й на мудрому чорт катається.

