Как сказать на украинском 'вялотекущий'

В русском языке есть слово "вялотекущий", которое на украинский довольно часто переводят "млявий". Но этот перевод не всегда может раскрыть полный смысл того, что хотят сказать.

Как говорит в своем блоге редактор украинского языка Ольга Васильева, замечательным аналогом может быть слово "млявоплинний". Она уточняет, что в словарях его нет, но оно активно используется, например, в медицине.

Также этот вариант можно найти в русско-украинском народном современном словаре. Кроме него предлагаются еще варианты млявий, повільний и уповільнений.

