Как сказать на украинском ''замочная скважина'': проверьте себя

Украинцы довольно часто используют в быту слова, которые заимствованы из русского языка. Несмотря на то, что в украинском есть свои аналоги, которые звучат гораздо лучше.

Видео дня

Сегодня речь пойдет о словосочетании "замочная скважина". Как же правильно говорить на украинском, читайте в материале OBOZ.UA

Итак, отверстие, в которое нужно вставить ключ, чтобы открыть дверь, надо называть "замкова щілина", а не "замочная скважина". Об этом в своем видео-уроке на YouTube говорит языковед Александр Авраменко.

"Запомните, правильно говорить "замкОва щІлина"", – говорит эксперт и отмечает еще и то, на какие слоги надо поставить ударение, однако добавляет, что слово "щілина" можно подчеркивать, как на "І" так и на "И" – оба варианта будут правильными.

Ранее OBOZ.UA писал о том, как правильно говорить на украинском – "шнурки" или "шнурівка". Ведь между этими словами есть разница.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!