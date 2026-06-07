Как сказать по-русски 'глаз-алмаз'? Проверьте себя

Нас неизменно удивляет в людях точный глазомер или умение подмечать малейшие детали. Под влиянием русификации мы привыкли говорить, что у таких людей "глаз-алмаз". И если со словом "алмаз" здесь все в порядке, то на органы зрения на украинском языке мы говорим "очі", а не "глаза".

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Так как правильно говорить о метком, внимательном к деталям человеке? OBOZ.UA попытался найти точные и полные соответствия.

Если поискать во фразеологическом словаре по существительному "око", то можно найти несколько вариантов. Наиболее близким по значению, конечно, будет выражение "гостре око" / "гострий на око". Или еще можно сказать "зірке око".

Также довольно распространены метафоры на хищных птиц. Но не на всех – только на тех, которые охотятся днем. Например, можно сказать что-то вроде "соколине око" или "орлиний зір". Если же взять ночного летучего хищника сову, то выражение "очі сови" скорее будет описывать их большой размер. А если же сказать "дивитися сичем", то это уже о мрачном или полном подозрения взгляде.

Кстати, полная версия фразеологизма о "глаз-алмаз" имеет несколько иное значение. Она звучит так: "свой глаз – алмаз, а чужой – стекло", и означает, что того, что тебе не принадлежит, не так уж и жаль. В таком случае можем сказать: "за чуже серце не болить", "не своє – не жаль", "за чужим не плачуть", "своє болить, а чуже – як водою змило", "у чужому оці сльоза – вода".

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