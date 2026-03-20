Не 'вешать лапшу': как лучше сказать на украинском

Фразеологизмы в любом языке переводить сложнее всего, ведь при прямом переводе они как правило теряют смысл. Скажем, русское выражение "вешать лапшу на уши", которое означает врать или обманывать, нельзя передать на украинский язык как "вішати локшину на вуха".

OBOZ.UA изучил украинские фразеологические словари и просто не нашел там такого выражения. В бытовой речи оно встречается, но филологи не советуют его употреблять, ведь оно является калькой. Однако мы нашли несколько удачных вариантов на замену.

Самым распространенным вариантом перевода этого устойчивого выражения является фраза "замилювати очі". Она буквально означает обманывать кого-либо, хитрить, скрывая недостатки, просчеты, истинное положение вещей. То есть подходит для перевода идеально.

Однако этот вариант не единственный. Хотите иметь действительно богатую речь – запоминайте еще такие варианты:

вигадувати казочки;

пускати дим в очі;

замовляти зуби;

напускати туману;

обводити навколо пальця;

пошивати в дурні;

водити за ніс.

Теперь у вас есть целый арсенал устойчивых выражений, которыми можно описать чье-то вранье и при этом полностью выйти из-под влияния русского языка.

