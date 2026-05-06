Как сказать по-украински 'картошка в мундире'? Вы будете удивлены

До сезона пикников осталось не так много времени и уже скоро мы будем выходить на природу и запекать на костре целую нечищеную картошку. Или варить молодой корнеплод, не снимая с него кожуру – тоже очень вкусное блюдо. А знаете ли вы, как оно правильно называется на украинском языке?

Видео дня

Вероятно, вам пришла в голову версия "картопля в мундирі / мундирах". Должны вас разочаровать: этот распространенный вариант является калькой с русского и языковеды советуют от него потихоньку отказываться. OBOZ.UA разбирался, как правильно называть это блюдо.

Справочник по украинскому словоупотреблению "Неправильно – правильно" советует говорить прямо – картопля в лушпинні. Западные говоры также предлагают варианты бульба в луспі или бараболя з лупиною. А можно не городить целые конструкции и сказать одним словом – нелупка. Это название прямо указывает, что картофель перед приготовлением не лущили и готовили вместе с кожурой. Но имейте в виду, что это диалектное слово родом с запада Украины. Хотя и весьма колоритное.

А в Большом толковом словаре украинского языка находим еще и образное соответствие названия: картопля в кожушках. Согласитесь, звучит более уютно, чем в мундире. Также можно встретить варианты картопля в штанах, картопля в жупані и бульба у пальті.

Ранее OBOZ.UA объяснял, как по-русски правильно называть большую ложку для разливания супа – не "половнік".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!