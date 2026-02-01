Как сказать 'витиеватый' на украинском: проверьте себя

В бытовом украинском довольно часто можно услышать слова, которые на самом деле являются русскими. Однако из-за того, что наш язык русифицировали годами, многие их используют.

Сегодня OBOZ.UA расскажет о том, как на украинском сказать "витиеватый". Ведь наш аналог знаком не всем.

На самом деле это слово имеет два значения: промовисто, красномовно, хитромудро або ж барвисто, квітчасто, закрутисто.

Если речь идет о стиле, то лучше взять такие варианты, как квітчастий, барвистий, кучерявий, закрутистий. Если же вы говорите об описании чего-то или форму, то стоит воспользоваться такими вариантами, как хитромудрий, складний, промовистий.

Наиболее распространенное значение – это пышный, приукрашенный, сложный способ высказывания или описания, напоминающий завитки.

