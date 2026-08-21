Как сказать "жнец" в звательном падеже? Репетитор по украинскому языку заставила сеть понервничать

Звательный падеж называют необычной и красивой чертой украинского языка – по крайней мере, шведский блогер Якоб Дангур, который изучает наш язык, описывал эту особенность именно так. Но образовывать его умеют далеко не все, и этим пользуются составители НМТ.

Так, репетитор Ольга Близнецова опубликовала в Threads информацию о том, что в 2027 году в тесте может оказаться задание поставить в звательный падеж существительное "жнец". Это несколько озадачило ее подписчиков, а мы в OBOZ.UA нашли правильный ответ.

Некоторые в комментариях шутили, что звательный падеж всегда можно заменить возгласом "Шановний!". Кто-то иронизировал, мол, "нехай собі жене, навіщо його кликати?". Здесь отметим, что глагол "жати" в третьем лице единственного числа все же будет "жне". А среди более-менее серьезных ответов преобладали два варианта – "женче" и "женцю".

Оба слова существуют в украинском языке, но представляют собой разные падежные формы исходного существительного. "Женцю" – это дательный падеж. Его, например, можно употребить в следующем предложении:

Принесіть женцям води – вони працюють в таку спеку.

А звательный падеж здесь будет "женче". Причем с ударением на первый слог.

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