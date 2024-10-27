Как сложилась жизнь вундеркинда Эллиотта Таннера, окончившего среднюю школу в 8 лет и ставшего магистром физики в 15. Фото

Эллиотт Таннер, окончивший среднюю школу в 8 лет и ставший магистром физики в 15 лет, продолжает образование в аспирантуре в Университете Миннесоты. Молодой человек изучает теоретическую физику высоких энергий. Если юноша не отойдет от плана, он получит степень доктора до 18 лет.

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В будущем Таннер стремится стать профессором вуза, в котором учится, и экспертом по теоретической физике высоких энергий. Кроме того, его интересуют самые простые строительные блоки материи и фундаментальные силы между ними, сообщает Livescience.

Подросток является участником программы DSMMA, научного проекта исследования данных в астрофизике мультимессенджеров, поддерживаемой Национальным научным фондом, в университете Миннесоты. Также Эллиотт является студентом-исследователем из SuperCDMS в SNOLAB (модель эксперимента, которая будет расположена глубоко под землей) под руководством профессора Присциллы Кушман, говорится на сайте Elliotttanner.

Отличался от своих сверстников мальчик с детства, когда сам перевернулся в четыре недели после его рождения. Свои первые слова Таннер сказал в семь месяцев, а к году уже заканчивал краткие предложения. Об этом рассказали его родители в интервью Кare11. К двум годам он уже умел читать алфавит и впоследствии выучил его на шведском языке. В три года мальчик добавлял цифры на игровом коврике, а 4 давал уроки математики всем, кто хотел его слушать.

В пять лет Таннер пошел в детский сад, но родители решили, что их сыну лучше подойдет домашняя учеба. Так, маленький вундеркинд овладел алгербой за месяц, а геометрией за две недели.

Уже в 9 лет он начал учиться в колледже, где он по-настоящему увлекся физикой. Два года спустя парень поступил в Университет Миннесоты, чтобы более подробно изучать этот предмет, а также математику. Легкость, с которой он перешел в студенческую жизнь, была шоком для его профессоров и старших одноклассников.

Хотя его опыт обучения в колледже несколько отличается от опыта его одноклассников, Теннер все еще проводит время со своими сверстниками в студенческой гостиной, обсуждая домашнее задание, обсуждая темы физики или смотря фильмы.

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