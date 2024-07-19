Как собрать ребенка в летний лагерь, если он едет впервые: советы для мальчиков и девочек

Несмотря на военное положение в Украине, многие родители пытаются оздоровить своих сыновей и дочерей и отправить их в летние лагеря – в Украине или за рубежом. Для того чтобы школьники провели время максимально комфортно и полезно, взрослым стоит позаботиться о необходимых вещах на время отдыха, особенно если дети едут на такой отдых впервые.

Видео дня

OBOZ.UA собрал список вещей для мальчиков и девочек, которые нужно обязательно взять с собой в летний лагерь. Детальнее о том, что стоит сложить в чемодан детям читайте дальше в материале.

Родителям следует учесть, что в детский лагерь можно отправлять школьников с 8 лет, ведь именно с этого возраста они считаются самостоятельными и в большинстве случаев могут обходиться без посторонней помощи.

Главное в подготовке вещей – складывать только необходимое. Ведь, если упаковывать вещи с расчетом "годится", чемоданы или рюкзаки мальчикам и девочкам будет трудно поднимать. Кроме того, большинство багажа пролежит весь отдых. Также не стоит паковать дорогую одежду, ведь она может быть загрязнена или утеряна.

Если лагерь находится у гор и дети будут идти в поход, взрослым необходимо позаботиться о туристическом рюкзаке, чтобы ребенку было удобно с ним ходить.

Важно прикрепить к багажу наклейку с информацией – фамилию, имя и телефон родителей.

Что нужно сложить девочкам в летний лагерь

В зависимости от того, сколько ребенок будет находиться в лагере, следует рассчитывать количество вещей. В частности, в чемодане должно быть:

Футболки, топки, майки, туники.

Шорты, джинсы, лосины.

Юбки, платья, сарафаны.

Нижнее белье, носки.

Ночная рубашка или пижама, халат.

Спортивный костюм.

Купальник.

Теплая кофта, толстовка.

Удобная обувь

Лучше всего складывать вещи из натуральных материалов, ведь они подойдут на разную погоду, к тому же, девочкам не нужно будет волноваться за глажку.

Что нужно сложить ребятам в летний лагерь

Собирая одежду в летний лагерь для ребят, следует обратить внимание на его удобство. Ведь обычно школьники больше двигаются и имеют более активные игры. В частности, необходимо позаботиться об обуви и головных уборах.

Кроме того, как мальчикам, так и девочкам потребуются средства личной гигиены. В частности:

Зубная щетка и паста.

Шампунь, гель для душа.

Мыло.

Полотенца для душа и пляжа.

Расческа.

Средства от насекомых и защиты от солнца.

Некоторые лагеря требуют от родителей документы, которые можно отправить в электронном виде:

паспорт или копия свидетельства о рождении;

медицинская справка в лагерь формы №079/о;

справка о прививках;

справка об эпидемиологическом окружении.

Особое внимание нужно уделить лекарствам. Если у ребенка есть какие-то хронические заболевания, об этом необходимо заранее предупредить организаторов и предоставить инструкции по применению медикаментов. Кроме того, если у мальчика или девочки есть аллергия, об этом также следует сообщить.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что школьникам следует почитать на каникулах.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!