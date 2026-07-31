Как составить 4 одинаковых треугольника: головоломка со спичками

Детские головоломки по выкладыванию фигур из обычных спичек пользуются огромным успехом и среди взрослых. Казалось бы, всего лишь несколько деревянных палочек – а могут занять ваши мысли даже на несколько часов. Смотрите изображение ниже.

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Именно такую головоломку, которая заставит вас хорошенько напрячь воображение, публикует сегодня OBOZ.UA. На картинке с условиями вам предлагается просто набор из шести палочек. Ваша задача – выложить из них фигуру, состоящую из четырех одинаковых по размеру и форме треугольников.

На первый взгляд это кажется совершенно невозможным. Однако, если вы попробуете взглянуть на проблему нестандартно, а к логике подключите еще и пространственное мышление, вы точно сможете справиться.

Все еще ничего не получается? Тогда вот вам подсказка – ваш мозг сейчас пытается придумать двумерную фигуру, которая соответствовала бы заданным условиям, но вам лучше мыслить в трех измерениях. Вам придется буквально сломать привычный шаблон и посмотреть на задачу по-другому.

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Готовы услышать правильный ответ? Спички в этом задании образуют тетраэдр, который также известен как треугольная пирамида. Чтобы собрать такую фигуру, положите три спички на стол в форме плоского треугольника, а три остальные расположите по одной в каждом углу, наклонив их вверх так, чтобы они соединились в одной точке наверху. Вы получите двумерную проекцию трехмерного объекта, образованного именно таким образом, как сказано в условиях задачи – из четырех одинаковых треугольников.

Ранее OBOZ.UA публиковал похожую головоломку, в которой нужно было разделить квадрат на две одинаковые части неочевидным способом.

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