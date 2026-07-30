Непростая головоломка со спичками: продемонстрируйте свою сообразительность

Головоломки со спичками обладают особой магией – вы просто берете несколько спичек и погружаетесь в мир своей фантазии. Ведь для решения такой задачи одной логики недостаточно. Нужны еще пространственное мышление и умение нестандартно подходить к проблеме. Смотрите изображение ниже.

Видео дня

Именно такую головоломку предлагает вам решить OBOZ.UA. Перед вами большой квадрат, выложенный из 8 спичек. Сможете ли вы с помощью 4 спичек, которые видите на картинке справа, разделить этот большой квадрат на две равные части, которые будут иметь одинаковую площадь и форму? Важное условие: спички нельзя класть друг на друга или ломать.

Прелесть таких задачек как раз в том, что наш мозг любит идти по самому простому пути и по умолчанию ищет симметричные формы и очевидные линии. Впрочем, здесь такой подход не сработает.

Если вы не можете найти нужную вам идею, то вот небольшая подсказка: две фигуры, которые должны у вас получиться, на первый взгляд не будут казаться одинаковыми. Понять, что они имеют одинаковую форму, можно будет только после того, как вы перевернете изображение. Итак, дайте себе достаточно времени – не переходите к объяснению, пока не придумаете собственную версию.

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Чтобы решить эту задачу, вам нужно выложить четыре спички внутри квадрата несимметричным зигзагом. Именно такая фигура разделит квадрат на одинаковые, хотя и неравные части.

Ранее OBOZ.UA публиковал головоломку со спичками, в которой нужно было превратить четыре квадрата в три, переместив всего три спички.

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