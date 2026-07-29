Сделайте 3 квадрата: непростая головоломка со спичками

Решение головоломок со спичками тренирует мозг, улучшает концентрацию внимания и развивает нестандартное пространственное мышление. Регулярное выполнение таких интеллектуальных упражнений помогает поддерживать высокую умственную активность и быстро находить решения в сложных ситуациях. Попробуйте справиться с этой задачей самостоятельно, смотрите изображение ниже.

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Условия задачи довольно просты, но требуют максимальной внимательности. На исходной фигуре из 12 спичек выложена сетка с четырьмя одинаковыми квадратами, расположенными в два ряда по два квадрата в каждом. Все внутренние и внешние стороны этой сетки образованы отдельными спичками с красными головками по углам.

Задача состоит в том, чтобы преобразовать эту фигуру так, чтобы в результате образовалось ровно три квадрата. Условие таково, что разрешается переместить только три спички, не сломав и не удалив ни одну из них из общей комбинации.

Если вы хотите решить задачу самостоятельно, не спешите обращаться к подсказке. Тем же, кто столкнулся с трудностями, поможет небольшой совет: три спички, которые нужно переместить, – это два элемента из верхнего левого угла сетки и одна нижняя правая горизонтальная спичка.

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Ответ на головоломку

После правильного перемещения трех спичек вы получите совершенно новую правильную геометрическую фигуру, похожую на домик или пирамиду. Она состоит из одного квадрата сверху посередине и двух квадратов внизу, которые расположены рядом друг с другом и смещены относительно верхнего.

OBOZ.UA предлагает еще одну сложную головоломку со спичками, в которой вам предстоит найти способ преобразовать геометрическую фигуру за ограниченное количество ходов.

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