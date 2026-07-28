Сделайте 2 квадрата из 3: головоломка со спичками

Головоломки со спичками – это неизменно популярный классический жанр пространственных и логических задач, который сочетает понятную простоту материала с удивительной глубиной. Все, что вам нужно, – это выложить нужную фигуру из спичек, а затем придумать способ превратить ее в нечто, порой весьма неожиданное. Смотрите изображение ниже.

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На картинке, которую публикует OBOZ.UA, вы видите фигуру из трех квадратов – два соединены друг с другом горизонтально, еще один присоединен к ним в правом нижнем углу на уровень ниже. Ваша задача здесь – догадаться, как нужно переложить три спички, чтобы из трех квадратов получилось два. Не торопитесь, думайте внимательно, ведь у головоломки нет временного ограничения.

Главная сложность и одновременно прелесть головоломок на трансформацию заключается в преодолении шаблонного мышления. Наш мозг склонен воспринимать фигуру, сложенную из спичек, как монолитную и незыблемую конструкцию, из-за чего правильное решение часто остается незамеченным. Чтобы решить задачу, необходимо выйти за пределы привычного восприятия: увидеть, что одна и та же спичка может одновременно служить общей гранью для двух соседних фигур, или догадаться, что новые контуры не обязательно должны быть такого же размера, как исходные. Настоящий азарт возникает именно в момент этого логического озарения, когда одно точное движение полностью меняет структуру.

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Итак, внимательно посмотрите на изображение. И хорошенько подумайте, какие три спички могут кардинально преобразить это изображение. Напомним: перед вами стоит задача превратить три квадрата в два. Не переходите к объяснению, пока не придумаете способ решить эту задачу. Ведь именно самостоятельное решение подобных головоломок приносит наибольшую пользу нашему мозгу.

Что же касается ответа, то он заключается в том, чтобы объединить два горизонтальных маленьких квадрата в один большой. Для этого берем центральную спичку и обе, образующие нижнюю границу этой линии, и выкладываем их таким образом, чтобы они образовали квадрат, который имеет общую сторону с нижним маленьким, но при этом в четыре раза больше его.

Ранее OBOZ.UA публиковал головоломку, в которой нужно было составить три квадрата из четырех, переместив три спички.

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