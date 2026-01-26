'Как сверстники! А где учитель?' Руслан Цыганков удивил фото со дня рождения ученика, который пригласил его на празднование

Учитель физики и информатики Руслан Цыганков поразилукраинцев фото со дня рождения ученика. Педагог рассказал, что школьник пригласил его на празднование.

В заметке в Threads Цыганков поделился, что для него честь присутствовать на подобных праздниках у его учеников. В то же время, пользователи соцсети подчеркнули, что учитель выглядит со школьниками на один возраст.

Некоторые из украинцев делились своими историями празднования с учителям и отмечали, что это был лучший опыт для них, который они помнят до сих пор со школьных лет. А кто-то из пользователей сети говорил, что это самый высокий уровень доверия к педагогу, когда его приглашают на день рождения.

"Руслан Игоревич, вы выглядите, как их сверстник. Я даже не сразу поняла где вы".

"Верните меня в школу, я хочу таких же учителей, это самый высокий уровень уважения и доверия!"

"Видно, что дети вас уважают. Заслужить уважение детей и подростков, пожалуй, сложнее чем во взводе взрослых мужчин".

"Ну чего у меня не было молодых преподавателей, с которыми я бы могла проводить свободное время, и тем более приглашать на день рождения".

