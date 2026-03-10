'Как у Бога за пазухой'. Украинка показала питание в детском саду в Швеции и ошеломила сеть

Украинка Наталья Персон, которая сейчас проживает в Швеции, показала, как питаются дети в местных обычных садах. Большинство пользователей в восторге от такого шикарного и вкусного меню.

Снимком с детскими порциями пищи пользовательница поделилась в социальной сети Threads. В комментариях подписчики делятся собственным опытом, что едят их дети в других странах – и в большинстве из них нет такого питания и близко.

"Какая красота. Не буду показывать, как кормят в американской школе, чтобы не портить аппетит", "Садик называется "как у Бога за пазухой", – пишут пользователи в комментариях, а некоторые шутят, что ради такого меню готовы вернуться в детский сад и спать в обед.

Другие же пользователи рассказывают о меню в США, Норвегии и Польше и пишут о том, что у их детей ни в школе, ни в садике нет такого изысканных блюд.

"Тем временем мой ребенок в польском частном саду за 600 злотых в месяц ест хлеб с ветчиной и сыром каждое утро", "США, размороженное готовое мясо, политое разведенным из порошка сырным соусом и пачка чипсов. Одинаковое меню для садика и школ", – пишут в комментариях.

Ранее OBOZ.UA писал о том, как выглядит меню школьников в разных странах мира и где вкуснее.

