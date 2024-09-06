Как учебному заведения действовать во время воздушной тревоги: МОН напомнило правила поведения

Руководители учреждений высшего профессионального и высшего образования должны обеспечить доступ к укрытиям всем участникам образовательного процесса во время воздушной тревоги. Министерство образования и науки (МОН) отметило, что персональную ответственность за жизнь и безопасность студентов и преподавателей несут руководители вузов.

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Соответствующее письмо поступило в учебные заведения. Документом поделился исполняющий обязанности Верхнеднепровского профессионального колледжа Владимир Зеленый в Facebook.

"Учитывая трагические события, которые произошли недавно в городах Полтава, Сумы, Львов и Харьков, в связи с возобновлением обучения в аудиторном формате, акцентируем внимание руководителей учреждений профессионального высшего и высшего образования, что первоочередной задачей является реализация составляющей образовательного процесса, а именно наличие, доступность и емкости укрытий", – говорится в сообщении МОН.

Там также отмечено, что руководители учебных заведений должны содержать имеющиеся укрытия в готовности к использованию по назначению в случае объявления воздушной тревоги.

МОН также отметило, что умение правильно оценить ситуацию и выбрать порядок действий очень важно для работников учебных заведений. Ведь их решения в чрезвычайных ситуациях могут спасти жизнь участникам образовательного процесса.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, почему только 88% учебных заведений в Украине имеют укрытие.

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