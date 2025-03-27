Как учителям выбрать учебники для 3 и 8 классов: разъяснение от МОН

Уже в скором времени стартует выбор учебников для 3 и 8 классов. Министерство образования и науки (МОН) дало разъяснение, как педагогам выбрать качественную учебную литературу для преподавания предметов.

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Образовательное ведомство на официальном сайте отметило, что государство бесплатно предоставляет учебники всем школьникам и учителям. Количество экземпляров каждого издания должно соответствовать реальной потребности учебного заведения. Ее определяют количеством учеников в предыдущем классе.

МОН организует конкурсный отбор учебников, по результатам которого издания печатаются за государственный счет.

Учебники по каждому предмету выбирают учителя, которые преподают эту дисциплину. Перед этим они знакомятся с электронными версиями экземпляров. Педагогический совет одобряет выбор учителей. Каждое издание должно соответствовать одной из утвержденных МОН модельных обучающих программ.

Для 8 класса с 13 по 26 марта учителя знакомятся с учебниками представленными на конкурс и делают выбор, который одобряется на заседании педагогического совета. С 27 марта по 2 апреля ответственный от школы заполняет электронную форму выбора учебников и передает в орган управления образованием.

Для 3 класса выбор изданий проходит с 27 марта по 7 апреля. Передача формы – с 7 по 12 апреля.

Для оформления выбора школа использует специальную программу, где заполняется электронная форма. В документе указываются избранные учебники, их количество и список из пяти альтернативных. Указанные данные должны соответствовать реальному выбору школы, утвержденному протоколом педагогического совета.

В случае допущения ошибки учебному заведению нужно внести изменения и повторно отправить форму. Если школа выбрала учебник, который не будет опубликован за бюджетные средства, то она получит те издания, которые указаны в альтернативном списке, и они будут напечатаны.

Если в учебном заведении более одного класса на параллели, то можно выбирать разные учебники для каждого класса. Однако, учитывая опыт предыдущих лет, МОН рекомендует выбирать одно издание.

Форму выбора учебников заполняют заведения общего среднего образования всех форм собственности, осуществляющих лицензируемую образовательную деятельность на соответствующем уровне.

Руководители учебных заведений лично отвечают за достоверность результатов выбора и своевременное их оформление.

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