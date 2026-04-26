Как улучшить память и внимание школьника без репетиторов: исследование выявило неожиданную пользу аудиокниг

Современные родители бьют тревогу: дети теряют навык концентрации внимания и хуже запоминают информацию. Между тем ученые нашли интересный способ не разлучать малышей с гаджетами и при этом исправить негативные последствия потребления быстрого контента. И это аудиокниги.

Видео дня

Исследователи выяснили, что аудиокниги могут не только разнообразить обучение, но и реально помогать школьникам развивать память и внимание. Причем эти выводы следуют не из единичных наблюдений, а были сделаны на основе сразу двух масштабных исследований. Первое базируется на выводах когнитивных психологов и психолингвистов и охватывает данные, которые собирали в течение десятилетий. Над вторым работала команда из педагогов, исследователей образования и edtech-специалистов на платформе Массачусетского технологического института (MIT).

Первое исследование поражает своим размахом. Речь идет о метаанализе 46 научных работ, опубликованных в течение 65 лет – с 1955 до 2020 года. Всего в нем учли результаты 4687 участников – как детей, так и взрослых. Такой объем данных позволил исследователям сделать максимально взвешенный вывод: уровень понимания текста практически не отличается, независимо от того, читает человек его или слушает.

Эти результаты подтверждают и нейронаучные эксперименты. Ученые установили, что во время чтения и прослушивания активируются одинаковые зоны мозга – так называемая фронтотемпоральная сеть, которую иногда называют "корой понимания". Именно она отвечает за обработку смысла, грамматики и связей в тексте.

Впрочем, исследователи уточняют: чтение дает больше контроля над процессом – можно вернуться к сложному месту или изменить темп. Зато аудио формирует другой тип нагрузки – тренирует слуховое внимание, способность удерживать информацию и работать с непрерывным потоком речи.

Второе исследование провели ученые из MIT, и оно уже не о теории, а о практике. В нем приняли участие сотни учеников 3-4 классов из разных регионов США. В течение восьми недель дети работали в разных форматах: одни только слушали аудиокниги, другие совмещали их с индивидуальными онлайн-занятиями, а еще одна группа была контрольной. Результаты показали, что сами по себе аудиокниги действительно помогают – ученики пополняли словарный запас, просто слушая тексты. "Они усваивают новые слова, получая доступ к богатой языковой среде", – объяснили авторы работы.

Но самый сильный эффект наблюдался тогда, когда прослушивание совмещали с объяснением и поддержкой. Особенно это важно для детей, которым сложно читать: без дополнительной помощи они почти не показывали прогресса. "Разным ученикам нужен разный уровень поддержки", – подчеркнули ученые.

В итоге ученые сходятся в одном: аудиокниги – это не "волшебная кнопка", но мощный инструмент. В сочетании с другими методами они могут значительно улучшить внимание, память и языковые навыки школьников. К тому же стать альтернативой или поддержкой репетиторам.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, на какую ошибку преподавания математики в Украине указал экономист и педагог.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!