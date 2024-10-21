Как уменьшить влияние 'временных скачков' на организм ребенка во время перевода часов. 6 советов

В воскресенье, 27 сентября, в Украине будут переводить часы на зимнее время – на час вперед. Это изменение не значительное, однако ученые и нейрофизиологи доказали, что организм, особенно детский, испытывает стресс от принудительного "часового скачка".

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Специалисты утверждают, что от перевода часов может страдать иммунитет, а еще люди часто ощущают изменение аппетита. Издание "Освіторія" собрало советы, как минимизировать влияние от "временных качелей" на организм ребенка.

– Профессор педагогики Северо-Восточного университета Кристен Ли советует больше времени проводить на улице в течение светового дня. Естественный свет, говорит эксперт, имеет целебный эффект для организма как ребенка, так и взрослого.

– По меньшей мере, за час до сна следует отложить гаджеты. Специалисты дают совет оставлять телефон в другой комнате. Это нужно, чтобы не засыпать и не просыпаться рядом с ним, и дать мозгу время отдохнуть.

– Научите ребенка ложиться спать и просыпаться в одно и то же время.

– Украинский ученый Петр Черноморец в Facebook пишет, что автономный яркий свет – "лучшая инвестиция, которую вы можете сделать в свою производительность зимой". Можно обустроить комнату ребенка ярким искусственным светом, ведь яркий свет, утверждает ученый, оказывает влияние на работу эпифиза и супрахиазматического ядра гипоталамуса. Это позволит сохранить производительность в самые темные месяцы – с ноября по февраль.

– Важно заниматься физической активностью – это может быть прогулка на улице с ребенком, совместная поездка вечером или утром или посещение бассейна.

– Следить за балансом питания ребенка и добавлять в рацион продукты, являющиеся источником пребиотиков – осенью это могут быть квашеные овощи, бананы, яблоки, ячмень, лук, чеснок.

Ранее OBOZ.UA, писал о советах от ЮНИСЕФ, как сформировать у ребенка здоровые онлайн-привычки.

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