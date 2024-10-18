Никаких гаджетов во время ужина и перед сном! Как сформировать здоровые онлайн-привычки у ребенка: советы от ЮНИСЕФ

Родители задаются вопросом о том, как привить ребенку здоровые онлайн-привычки и при этом сохранить с ней доверительные отношения. Эксперты советуют демонстрировать на собственном примере ограничения в использовании гаджетов и соблюдение правил поведения в сети.

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На Facebook-странице Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Украине отметили, что родителям следует быть примером для детей в ответственном использовании технологий. Не контролировать каждый шаг ребенка в интернете, а вместе изучить цифровой мир.

Во время семейного ужина откладывайте телефоны и выключайте телевизор. Родителям следует показать детям, что досуг без гаджетов – это норма;

договоритесь об общих правилах обращения с гаджетами: за сколько времени до сна должен быть отложен телефон, сколько времени вы и дети договариваетесь проводить онлайн;

говорите с ребенком о его опыте онлайн: что ребенку нравится в сети, а что огорчает; какие она использует социальные сети, какие игры или программы ей нравятся больше всего;

обсудите риски в интернете: расскажите, как распознать признаки кибербуллинга, а также как обиды в сети могут влиять на эмоциональное и физическое состояние ребенка;

если ребенок постоянно в телефоне реагировать следует не отнятием гаджета, а инициированием разговора с ребенком на беспокоящие его темы;

объясните, что ребенок всегда может обратиться к вам, если сталкивается с угрозами в Интернете; каждый раз благодарите, когда с вами этим поделились;

проводите время вместе с ребенком онлайн: это может быть просмотр видео, соцсетей, игры, можно попробовать вместе снять сториз или написать пост;

исследуйте цифровой мир вместе, но не контролируйте каждый шаг ребенка онлайн.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в ВОЗ дали советы, как побуждать школьников меньше пользоваться гаджетами и быть активными.

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