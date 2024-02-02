Как ''уничтожить'' Деда Мороза, Снегурочку и чебурашку в украинских школах. Комментарии юристов

В некоторых школах Украины учителя не перестают использовать во время учебы, перерывов или праздников символы советских персонажей. Правозащитники объяснили, как родители могут аргументировать свои требования педагогам или директорам исключить Деда Мороза, Снегурочку или чебурашку из образовательного процесса. Юристы отметили, что законом предусмотрены определенные условия национально-патриотического воспитания, в том числе и в учебных заведениях.

Несмотря на это, как рассказали специалисты в комментарии Новой украинской школе, в документах речь не идет о поименном перечне советских персонажей. По словам юридических экспертов, законодатели уверены, что педагоги могут самостоятельно различить, какие образы представляют национальное наследие украинского государства, а какие – тоталитарного советского периода.

Эксперты уверяют, что всем гражданам следует знать о происхождении разных праздников и других персонажей и самостоятельно делать выводы о целесообразности использования их в образовательном процессе.

В законе "Об образовании" указано, что учителя должны воспитывать у школьников уважение к государственному языку, символам, национальным, историческим и культурным ценностям и учить бережному отношению к историко-культурному достоянию и окружающей природной среде.

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Правозащитники обращают внимание на то, что учителя должны знать о внедрении Стратегии национально-патриотического воспитания и ее реализации. В частности, она должна реализовываться совместными усилиями органов государственной власти, местного самоуправления, а также учебными заведениями и научными учреждениями. Это неотъемлемая составляющая гарантий национальной безопасности Украины.

В соответствии с законом, государство нуждается в гарантиях своей информационной безопасности, защите образовательных и культурных ценностей от негативного влияния страны-агрессора.

Принцип исторической и социальной памяти, о котором идет речь в документе, означает, что все граждане должны помнить о прошлом народа и передавать эти знания новым поколениям. Таким образом, воспитывается понимание того, как жили предки, как они боролись за страну и ее культуру. Кроме того, это помогает развивать чувство патриотизма и уважения к культурному наследию.

В методических рекомендациях учителям начальных классов советуют обращать внимание на корни украинской культуры и традиции. В частности, речь идет о том, что сохранение этих ценностей помогает укреплять национальное сознание и поддерживать идентичность.

Специалисты отмечают, что в документе Министерства образования и науки Украины не учтены религиозные праздники, Новый год или 8 марта.

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