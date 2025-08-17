"Как вам диван мебель?" Языковед объяснила, почему неправильно говорить "в феврале месяце"

Анна Боклажук
Моя Школа
138
'Как вам диван мебель?' Языковед объяснила, почему неправильно говорить 'в феврале месяце'

Украинцы довольно часто допускают такую ошибку в построении предложений, как сочетание названия месяца с самим словом "месяц". То есть, часто можно услышать: "в феврале месяце" или "в сентябре месяце".

Как объясняет языковед и тренер по ораторскому мастерству Оля Мацьопа, нужно знать, что существуют плеоназмы. Об этом она пишет на своей странице в социальной сети Facebook.

"Люди, которые говорят "в марте месяце", "в августе месяце", а как вам "диван мебель"? А что вы думаете о "тарелка посуда"?", – спрашивает она у своих подписчиков и объясняет, что это ошибка, потому что стоит всегда помнить об избыточности слов при передаче смысла.

Также об этой ошибке пишут в Facebook на странице "Курсы украинского языка Solovei".

"Это тавтология, слово "месяц" здесь лишнее, ведь февраль/июнь/сентябрь уже обозначают название месяцев", – объясняют они.

