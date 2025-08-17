''Как вам диван мебель?'' Языковед объяснила, почему неправильно говорить ''в феврале месяце''

Украинцы довольно часто допускают такую ошибку в построении предложений, как сочетание названия месяца с самим словом "месяц". То есть, часто можно услышать: "в феврале месяце" или "в сентябре месяце".

Как объясняет языковед и тренер по ораторскому мастерству Оля Мацьопа, нужно знать, что существуют плеоназмы. Об этом она пишет на своей странице в социальной сети Facebook.

"Люди, которые говорят "в марте месяце", "в августе месяце", а как вам "диван мебель"? А что вы думаете о "тарелка посуда"?", – спрашивает она у своих подписчиков и объясняет, что это ошибка, потому что стоит всегда помнить об избыточности слов при передаче смысла.

Также об этой ошибке пишут в Facebook на странице "Курсы украинского языка Solovei".

"Это тавтология, слово "месяц" здесь лишнее, ведь февраль/июнь/сентябрь уже обозначают название месяцев", – объясняют они.

