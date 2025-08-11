20 наречий в украинском языке, которые всегда надо писать отдельно: ошибаются почти все

В украинском языке наречия делятся на несколько категорий: те, которые пишутся слитно, раздельно и через дефис. Довольно часто украинцы допускают ошибки в употреблении этих слов.

Наречий, которые пишутся отдельно, много, но есть ряд тех, где чаще всего ошибаются. Об этом в своем блоге в социальной сети TikTok говорит филолог Алина Острожская и называет 20 из них, среди которых, такие как "на добраніч" и "до речі".

Наречия в украинском языке, которые всегда пишутся отдельно:

На щастя На жаль На радість На зло До речі До вподоби До останку До побачення До біса По черзі По двоє По батькові По правді По щирості Тим часом З переляку Уві сні За кордон Під силу

