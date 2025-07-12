''Людський'', ''людяний'' и ''людний'': какая разница между этими словами в украинском языке

Украинский язык – интересен тем, что в нем есть много слов, которые похожи по звучанию. Однако все они могут иметь совершенно разные значения.

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Какая разница между словами "людський", "людяний", и "людний" в украинском языке, объяснила языковед и автор проекта "Правильно на украинском" Ольга Багний. Об этом она рассказала в видео на своей странице в социальной сети TikTok.

Людський – это обо всем, что касается людей. Человеческий язык, человеческое тело, человеческий род.

Людяний – это тот, кто искренне и доброжелательно относится к другим.

Людний – это о месте, где много людей.

Ранее OBOZ.UA писал о трех наиболее распространенных ошибках при переходе на украинский язык.

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