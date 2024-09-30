Как воспитать следующего Стива Джобса или Фриду Кало? Психолог раскрыл 'детский секрет' успешных людей: все в руках родителей

Дети, которые растут в семье с "продуктивной напряженностью" в будущем становятся более креативными, творческими и психологически устойчивыми личностями. Речь идет о конструктивных разногласиях, которые подразумевают не споры и крики, а дискуссии.

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Такого мнения придерживается известный американский психолог из Уортонской школы бизнеса Пенсильванского университета Адам Грант. Его слова проводит издание CNBC. Эксперт убежден: у вас не обязательно должна быть тихая и гармоничная семья, чтобы вырастить следующего Стива Джобса или Фриду Кало.

Идея состоит в том, чтобы моделировать для детей продуктивные дискуссии, в которых обе стороны участвуют в разговоре, выслушивают друг друга и, в идеале, достигают здорового консенсуса.

Таким образом дети понимают, что хороший спор – это не война и он не обязательно создает длительный конфликт, а может привести к поиску разных способов решения проблемы.

"Вместо того, чтобы просто не выполнять или подчиняться тому, что вам говорят, вы понимаете: "Есть две разные авторитетные фигуры и они не согласны друг с другом". Это может привести к когнитивной сложности, но также может привести к большей смелости, когда дело доходит до оспаривания статус-кво, потому что нет только одного правильного ответа", – утверждает Адам Грант.

По его словам, споры и дискуссии приводят к поиску новых решений, что помогает формировать у ребенка творческий потенциал и умения отстаивать свою позицию.

"Несогласие – это противоядие от группового мышления. Нет лучшего времени, чем детство, чтобы научиться его высказать и принять", – уверен психолог.

В то же время издание предостерегает, что развитие креативности у детей таким способом не должно приносить в жертву чувство безопасности ребенка. Исследование, проведенное в 2009 году, показало, что дети от 5 до 7 лет чувствовали себя более эмоционально защищенными, когда их родители спорили конструктивно. При повторном наблюдении через три года они проявили большую эмпатию и были дружелюбнее в школе.

Ранее OBOZ.UA писал, где живут самые креативные дети и почему Сингапур, Южная Корея, Финляндия и другие страны в школах делают большую ставку на творческое мышление.

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