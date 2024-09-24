Где живут самые креативные дети и почему Сингапур, Южная Корея, Финляндия и другие страны в школах делают большую ставку на творческое мышление

В наиболее успешных образовательных системах, таких как Сингапур, ставят целью развить у школьников творческое мышление и хотят видеть выпускников школ креативными личностями. В Канаде, Бразилии, Исландии и Австралии после образовательных реформ развитие креативного мышления у школьников также поставили на важное место, а в Южной Корее для этого даже создали отдельную организацию.

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Об этом свидетельствуют результаты оценки креативности в рамках PISA-2022 – международного исследования качества образования. Оно имело целью определить, на каком уровне 15-летние подростки овладели математической, естественнонаучной и читательской грамотностями. Издание "Освiторiя" собрало опыт стран, которые делают большую ставку на творческое мышление в школах.

Как говорится в результатах исследования, государства, где подростки получили самые высокие баллы по креативному мышлению, активно развивают этот навык у школьников.

Самые креативные дети, как оказалось, живут в Сингапуре, где "творческий и любознательный разум" является желаемой характеристикой для выпускников. Власти страны убеждены, что этого навыка следует добиться благодаря учебной программе.

В Сингапуре у школьников есть отдельный курс "Применение школьной программы на практике", посвященный созданию новых идей и реализации знаний на практике.

А в Южной Корее для развития креативности у детей была создана отдельная организация: Корейский фонд содействия развитию науки и творчества. Он также и занимается взрослыми исследователями и художниками. Чтобы ввести в школах занятия по развитию креативности, даже уменьшили количество обязательных предметов до десяти.

В Австралии образовательная реформа утвердила "критическое и творческое мышление" как одну из семи общих способностей, которыми должен обладать выпускник школы. Стандарты определения креативности установили для различных предметов и возрастов, а учителям оказывают поддержку материалами и онлайн-курсами.

В штате Виктория выпускники даже сдают экзамен по оценке критического и креативного мышления.

В Новой Зеландии создана инициатива "Креативность в школе", которая предоставляет учебным заведениям средства на лучшие креативные практики и проекты, а также на привлечение учащихся к расширенному проекту, направленному на развитие их творческого мышления.

В Финляндии национальная учебная программа требует от школ работать так, чтобы способствовать развитию креативности. Детям предлагают больше творческих занятий, чтобы выбрали свое. Школьники занимаются практической творческой работой: играют на музыкальных инструментах, пишут рассказы или готовят десерты.

То же самое в других странах Скандинавии. К примеру, в Дании ввели двухлетний обязательный практический музыкальный предмет – можно выбрать пение, игру на инструментах, танцы. В конце курса предусмотрен экзамен.

В Португалии культ искусств прививают детям с детства. В школах работают дополнительные курсы по музыке и художественному искусству. Во многих учебных заведениях обязательны отдельно занятия по музыке, танцам, рисованию, актерскому мастерству, развитию мышления, социально-эмоционального обучения, которые проводят специалисты театров, галерей, музеев.

В стране считают, что креативное мышление начинается с развития эмоционального интеллекта и уделяют этому внимание с первого класса.

Как сообщал OBOZ.UA, согласно выводам исследования PISA-2022, украинские школьники имеют средние показатели по креативности. Учащиеся получили 27 баллов из 60 максимальных.

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