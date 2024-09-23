Насколько креативны украинские подростки и кто творческий – ребята. Результаты исследования

Украинские школьники имеют средние показатели по креативности согласно выводам исследования PISA-2022. В частности, ученики получили 27 баллов из 60 максимальных. Результат Украины на 6 баллов ниже среднего показателя стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Видео дня

Данные PISA-2022 опубликовало Министерство образования и науки на официальном сайте. Там отмечено, что украинские девушки показывают лучшие результаты в креативном мышлении, чем ребята и имеют в среднем на 2 балла больше. В то же время, ни в одной стране ребята не превосходят девушек в этих показателях.

59% подростков имеют, по меньшей мере, базовый, третий уровень из максимальных шести в креативном мышлении. На этом уровне школьники демонстрируют способность генерировать идеи для простых и умеренно сложных задач по креативному письменному или визуальному выражению идей и решению социальных и научных проблем.

Только 13% украинских учеников достигают высоких уровней – 5 или 6. С такими показателями школьники могут генерировать креативные идеи, оценивать и совершенствовать собственные или другие идеи в различных и сложных задачах. В частности, в задачах создания абстрактного дизайна или задачах, касающихся незнакомых сценариев решения научных и социальных проблем.

18% подростков имеют самый низкий результат из креативного мышления – 1-й уровень или более низкий. Это означает, что такие ученики могут создавать очень простые визуальные конструкции, опираться на шаблонные (типичные, очевидные, неоригинальные) идеи как основу для своего ответа.

В то же время, 26,3% девушек и 23,7% парней попали в рейтинг имеющих высокие результаты.

В Украине больше девушек достигли базового уровня 3 и выше (65% девушек и 56% парней), а больше парней находится на уровне 1 и ниже (14% девушек и почти 22% парней).

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как на PISA-2022 оценивали креативность украинских подростков.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!