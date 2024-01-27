''Придумайте название'': стало известно, как на PISA-2022 оценивали креативность украинских подростков

Во время проведения международного исследования PISA-2022, в котором анализировали уровень знаний 15-летних подростков, школьникам давали задания оценивания креативного мышления. Исследователи искали отличия от стандартных показателей учеников.

Результаты пока не обнародовали, однако директор Украинского центра оценивания качества образования рассказала в интервью УП.Жизнь, что в некоторых заданиях школьникам предлагали придумать название для книги по обложке. Однако, по словам Татьяны Вакуленко, не все участники получали такие упражнения.

"Например, в одной из задач было изображение обложки книги, и нужно было придумать название, а также кратко описать как можно более оригинальную фабулу, чтобы никто другой не мог бы что-то подобное придумать", – поделилась Вакуленко.

Она добавила, что в критериях оценивания было указано, какие ответы могут быть стандартными. Отличавшиеся от "шаблонных" получали максимальные баллы. Задания были составлены на основе анализа результатов детей, участвовавших в пилотировании инструмента.

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Руководитель УЦОКО отметила, если позволят обнародовать какие-то задачи с результатами, то ими поделятся с украинскими читателями.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что по результатам PISA-2022 украинские подростки больше довольны своей жизнью, чем их сверстники в Европе.

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