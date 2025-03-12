Как воспитать успешных детей: ученые рассекретили хитрость, которую часто используют состоятельные родители

Исследования показывают, что дети из более обеспеченных семей обычно показывают более высокие результаты в учебе. Причина этому не только больший доступ к более качественному образованию, но и правильное общение родителей со своими детьми с раннего возраста.

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Об этом пишет Your Tango. Исследователи определили развитие языка в раннем детстве как один из лучших предсказателей будущих успехов в школе и один из главных источников образовательного неравенства.

Так называемый языковой трюк, который богатые родители используют для воспитания успешных детей, заключается в разговорах, которые они ведут со своим ребенком. Тип разговоров может поменять ход успеваемости ребенка в школе. В частности, родители успешных детей дают детям информативные ответы на все их вопросы, не смотря на возраст.

Например, если ребенок спрашивает, куда пошел папа, ответ может быть таким: "Папа ушел". В нем нет ничего нового или информативного. Однако объяснить можно и атким способом: "Папа идет за продуктами, чтобы мы могли выпить молока и поесть" – это гораздо более информативно для ребенка и с большей вероятностью будет способствовать постоянному диалогу.

Другой пример: на вопрос "Почему ты плачешь?" циклический ответ может быть таким: "Родители иногда плачут". А вот такой ответ: "Я плачу, потому что мне грустно" – пример более механистического языка. Способность родителей давать нециклические ответы и использовать механистический язык может зависеть от их собственных знаний и уровня образования.

"Родители со средним и высоким социально-экономическим статусом с большей вероятностью будут водить своих детей в музеи и знакомить их с другими языковыми средами, к которым дети из семей с низким социально-экономическим статусом могут не иметь доступа", – говорит Кейтлин Куркул, доктор педагогических наук, профессор развития ребенка в колледже Мерримак.

В своем последнем исследовании, которое все еще находится в процессе публикации, исследователи заставили пятилетних детей с родителями играть с набором схем – соединив все части, можно было зажечь лампочку.

У детей возникло много вопросов к своим родителям об этом странном новом объекте. Чтобы объяснить механизм детям, родители из более обеспеченных семей использовали то, что исследователи называют механистическим языком, в то время как родители из более бедных семей этого не делали.

Например, механистический ответ на вопрос "Как работает выключатель?" может быть таким: "Выключатель соединяет цепь. Прямо сейчас выключатель открыт, и когда вы его замыкаете, вы переключаете его, чтобы он замкнул цепь и подал питание на весь путь". С другой стороны, немеханистическое объяснение может быть просто: "Вы включаете и выключаете его".

Механистический язык дает детям больше информации. Важно, что он также может вызвать у детей больше вопросов, способствуя типу двусторонних разговоров, которые приносят пользу развитию их мозга.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее психолог Екатерина Гольцберг поделилась мнением, стоит ли родителям делать с детьми домашнее задание. Она считает, что дети должны справляться с домашними заданиями самостоятельно, а родителям не стоит "подменять" учителей.

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