'Как вспоминаю школьные времена в Украине, волосы дыбом встают': педагоги пожаловались на 'серпентарий' и токсичность учителей

Учительница истории из Ивано-Франковска вызвала онлайн-дискуссию о токсичной рабочей среде, которую создают украинские учителя. Алиса Кашпур описала свой опыт в соцсетях и вызвала бурную реакцию коллег.

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Женщина опубликовала пост в Threads, в котором назвала профессиональную среду в образовании одной из самых токсичных. По ее словам, коллеги часто склонны к взаимной критике, принижению и постоянной оценке – независимо от результатов работы.

В своем посте педагог описала типичные реакции на любые действия преподавателя: высокие результаты учеников вызывают недоверие, средние – критику, а цены на репетиторские услуги всегда называют неадекватными. Отдельно она обратила внимание на поведение педагогов в соцсетях. "Займитесь своей работой и перестаньте заглядывать в чужую тарелку", – написала Кашпур.

Одним из комментариев, набравших наибольшее количество лайков под этим постом, стало признание учительницы, которая когда-то называла учительскую своей школы "серпентарием". Как выяснилось, такая аналогия приходила в голову не только ей.

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Учительница, которая уехала в Германию и теперь работает там, согласилась с такой оценкой. Свой опыт на родине она назвала таким, "от которого волосы дыбом встают".

Своими впечатлениями об атмосфере в учительском сообществе в социальных сетях поделилась репетитор по истории. По ее словам, комментаторы часто принижали ее достижения, критиковали цены на занятия и проявляли к ней резкое недоверие.

В комментариях прозвучало мнение, что к такой токсичности склонны не только учителя. "Это есть во всех профессиях) Педагоги не являются исключением в этом вопросе, поверьте. Просто свое болото нам больше знакомо", – сказала одна из участниц дискуссии.

Но в комментариях нашлись и те, кто встал на защиту учительского сообщества. "Я в последнее время, наоборот, замечаю, как в Тредз под постами с результатами учеников, напротив, есть масса поддержки со стороны преподавателей", – написала преподавательница английского языка. И признала, что ей, видимо, удалось найти свой "пузырь".

Ранее OBOZ.UA рассказывал о дискуссии, которую спровоцировало замечание ученика в адрес своей репетиторши – парень упрекнул преподавательницу в связи с деньгами.

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