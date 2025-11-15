"Как вы напоминаете своим студентам или родителям учеников об оплате?" Украинский репетитор подняла болезненную тему: советы коллег разделились
Репетитор по английскому языку Инна Карватская спросила у своих коллег, как они напоминают родителям об оплате занятий. Ведь, по словам педагога, иногда ей кажется, что она вынуждена просить лично каждого отдать ей деньги.
Свой вопрос учительница опубликовала в социальной сети Threads. В ответ другие репетиторы и просто пользователи делились своим опытом и советами – их взгляды на эту тему разделились.
Одни писали о том, что имеют для каждого ученика свои записи, и перед занятием сообщают родителям о том, сколько уже оплачено и какой остаток (в случае, если уроки оплачиваются заранее за месяц). Другие поделились смешными картинками, с помощью которых они напоминают об оплате. Также был совет "завести отдельного ассистента", который будет решать эти вопросы с родителями.
Одна из пользователей написала свой опыт, как получательницы услуг. Она поделилась, что их репетитор по математике после каждого занятия пишет внесенную ранее сумму и остаток.
"Это очень помогает мониторить и понимать, что вот надо вносить оплату, потому что остаток ноль. Когда несколько детей и куча репетиторов и кружков – просто в голове каша. А так прям удобно", – добавляет мама.
"Слышал где-то лайфхак, что можно завести себе "ассистента", который будет разбираться с неудобными вопросами. На самом деле это просто ваш второй аккаунт", – пишет пользователь Виталий Павлюк.
Также пользователи прислали различные смешные картинки из переписок со своими учениками и репетиторами.
Кроме этого пользователи опубликовали в комментариях и советы с разным стилем общения. У одних сугубо деловой тон, у других – неформальный.
