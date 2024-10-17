Как выбрать безопасную курагу для детей без химии: советы звездного шеф-повара

Сухофрукты – отличная альтернатива конфетам. Их можно давать даже детям на перекус в школу – это очень компактно, удобно и полезно. Но далеко не все сухофрукты, которые вы покупаете в магазине, безопасные.

Видео дня

О том, как выбрать качественную и вкусную курагу для ребенка, рассказал известный украинский шеф-повар Владимир Ярославский ( yaroslavskyi vova ) на своей странице в Instagram.

На что обращать внимание при выборе кураги

Качество и безопасность сухофруктов можно легко определить по внешним признакам. Именно та курага, которая менее привлекательна и темнее будет гораздо полезнее яркой.

Почему нельзя покупать для детей яркую курагу

Если курага имеет очень яркий желтый или оранжевый цвет, это свидетельствует о том, что в нем есть SO2 – бесцветный газ с резким запахом. В пищевой промышленности его используют в качестве консерванта и антиоксиданта (защищает продукты от окисления).

Вещество фиксирует цвет и оказывает антимикробное действие. Это позволяет сделать продукт максимально привлекательным. Но употребление вещества в большом количестве может нанести серьезный вред, особенно для детей.

Если курага имеет довольно темный, коричневый цвет – ее можно смело брать, потому что такой продукт безопасен.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: