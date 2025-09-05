Как выглядит 3D-школа во Львове, которую планируют открыть для учеников в 2025 году

Во Львове завершается строительство 3D-школы: уже подведены все коммуникации, есть вода и свет. Также на финальной стадии внутренние работы, а в одном из классов начали монтаж мебели.

Об этом в Facebook сообщил заместитель городского головы по градостроительству Любомир Зубач. Он отметил, что в этом году дети сядут за парты в классах.

"Строительство 3D-школы идет к завершению. Еще в этом году в классах за парты сядут ученики. Внутренние работы на очень финальной стадии, фактически остались мелкие штрихи: где-то засиликонить, где-то плинтус прицепить. Все коммуникации подведены, вода есть, свет есть. В одном из классов даже начали монтаж мебели", – написал чиновник.

По его словам, темпы работ не будут сбавляться, а главной задачей становится успеть до дождливой погоды с благоустройством. Кроме того, распланированы различные зоны – площадки для игр, отдыха и территория, где будут стоять столы для настольного тенниса.

В учебном заведении будут учиться ученики начальных классов. Корпус рассчитан ориентировочно на 100 школьников.

