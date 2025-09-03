Первый в Украине: в одном из городов построят детский сад под землей

В Харькове планируют строить первый в Украине подземный детсад. Ведь, с 24 февраля 2022 года не работает ни одно коммунальное учреждение дошкольного образования. Кроме того, из 200 садов 112 разбиты или повреждены.

Об этом сообщила директор Департамента образования Ольга Деменко, информирует Kharkiv Today. Она отметила, что во всех садах города нет укрытий, поэтому там невозможно проводить учебный процесс.

"Можем ли мы себе позволить детсады? У нас из 200-т детсадов 112 разбиты или повреждены в разной степени. Где гарантия, что туда не прилетит? Укрытий там вообще нет. В школах есть самые простые, и, как только ситуация наладится, мы сможем там учиться (50 таких детсадов). Садики работать пока не будут", – сказала Деменко.

Она также выразила надежду, что уже в следующем году в городе появится подземный детсад.

"Есть мечта построить подземный садик. Игорь Терехов сказал, что работа ведется над ПСД, и я думаю, что в следующем году мы его получим. Наши дети с таким соседом не будут в полной безопасности. Поэтому в каждой школе или рядом должны быть укрытия, чтобы дети могли спуститься. В дальнейшем будут открываться только те заведения, где укрытие есть внутри или на расстоянии до 500 метров", – добавила чиновница.

Планы подтвердил и городской голова Игорь Терехов. Он отметил, что строительство садика будет стоить вдвое дороже, чем подземная школа, ведь там другие нормативы. В частности, детям нужно больше места для игр и сна.

"Вся проектно-сметная документация уже разработана, мы определились с местом. Он стоит вдвое больше, чем подземная школа, но нам это необходимо", – отметил Терехов.

Первый подземный детсад должен появиться в Холодногорском районе, на Холодногорской улице (на территории существующего детсада №275).

