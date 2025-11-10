Как выглядит ИИ-преподавательница, которая читает лекции на иностранном языке в университете Кропивницкого. Фото и видео

В Центральноукраинском национальном техническом университете в Кропивницком появилась преподавательница, которая была создана с помощью искусственного интеллекта. Ее прототипом стала заведующая кафедрой менеджмента и коммерческой деятельности Татьяна Рябоволик.

Цифровой аватар читает студентам лекции на иностранных языках, а над проектом работали трое ученых университета в течение трех месяцев. Об этом пишет Суспільне.медіа.

Как рассказала Татьяна Рябоволик, прежде чем создать ши-преподавательницу, надо было адаптировать лекционный материал, то есть создать стенограмму.

"Первой дисциплиной взяли "Основы менеджмента", на котором, так сказать, потренировались. Ведь большинство соискателей изучают именно эту дисциплину, в частности иностранцы – это второй курс", – объясняет она.

Следующим шагом была работа айтишника – реализовать цифровой аватар. За ее выполнение отвечал доцент кафедры кибербезопасности и программного обеспечения Александр Доренский. Он пояснил, что сначала ими был отснят прототип и с помощью технологии искусственного интеллекта они создали аватар и сгенерировали видеоконтент.

"На формирование одной лекции потратили почти три часа, поскольку аватар постоянно меняет позиции, меняется ракурс, чтобы удерживать внимание наших студентов", – рассказывает программист.

Лекции ИИ-преподавательницы размещают на онлайн-платформе университета. По словам профессора кафедры экономики менеджмента и коммерческой деятельности Ольги Вьюник, эта функция позволяет привлекать к обучению в их университете иностранных студентов. Кроме того, это нужно и для украинских соискателей образования, ведь таким образом они фактически могут овладевать иностранными языками.

На сегодня уже готово 12 видеолекций. И ученые готовятся к созданию аватара по дисциплине "Управление проектами".

