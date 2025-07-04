Как выглядит первая 3D-школа Львова, которая обещает стать самой большой в мире. Фото

Во Львове завершена основная часть работ по возведению 3D-школы. Ее строительство происходило по уникальной технологии, а сейчас началась отделка внутренних помещений.

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Об этом рассказали на странице Городского совета в Facebook. Также на территории рядом будет новое и современное пространство для детей и молодежи. Школа должна стать крупнейшим учебным заведением в мире, построенным с помощью 3D-принтера.

"Действительно строительство школы начали по уникальной технологии – с помощью 3D-принтера. Но таким способом можно возвести только стены. Далее была кропотливая работа с остальными видами работ. Уже полностью завершены бетонные работы, фундамент и каркас школы. Готовая крыша с вмонтированными окнами, подмурована входная часть, установлены все окна. Проведена гидроизоляция и утепление крыши, отделаны фасады. Обустроен водоотвод с крыши и дренаж вокруг сооружения", – говорится в сообщении.

Там также сообщили, что в процессе будут применены определенные решения, которые помогут избавиться от проблемы подтопления территории.

Школа, которую строят по уникальной технологии, расположена на улице Варшавской. Это будет новый корпус школы №23 для учеников начальных классов. Планируется, что ее будет посещать 100 школьников.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в Запорожье открыли третью подземную школу за последние полгода. Помещение имеет площадь 1309 квадратных метров с обустроенными классами по робототехнике, управлению дронами, тактической медицине. Кроме того, для детей будут работать медицинский кабинет, буфет, лаунж-зона, спортивный уголок и комнаты отдыха.

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