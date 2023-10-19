Как выглядят суперсовременные школа и детский сад в Буче, куда литовцы вложили 18 миллионов евро. Фото

В Буче Киевской области построят детский сад, школу и спортивную площадку стоимостью 18 миллионов евро. Деньги на строительство выделят литовские инвесторы и общественные деятели, после чего учебное заведение передадут муниципалитету города.

Об этом сообщило литовское издание Verslo žinios. Там отметили, что такая деятельность является хорошим примером для других заинтересованных организаций (чтобы увидеть фото, доскролльте до конца страницы).

"Этот проект является некоммерческим, основанным на общественном сознании и добровольном вкладе бизнеса и населения в восстановление измученной войной образовательной инфраструктуры Украины. Финансирование поможет начать строительство проекта, который установит новые экологические стандарты для учебных заведений в Украине", – сказал Шарунас Степуконис, генеральный директор Nullus, партнер менеджера прямых инвестиций BaltCap.

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По планам открыть заведение должны 1 сентября 2025 года. Комплекс рассчитан на 880 детей и будет иметь площадь 14 600 кв.м. Также сооружение будет оснащено тепловыми насосами, геотермальным оборудованием и солнечной электростанцией мощностью 600 кВт.

Архитектурой занимаются литовские специалисты, а дизайн помещений разработала украинская команда. Они рассказывают, что благодаря подобным проектам возникает возможность создавать гендерно-нейтральное пространство. При разработке интерьера образовательного учреждения эксперты руководствовались акцентом на удобстве обучения и логическом планировании внутреннего пространства, чтобы у детей была возможность идти своим путем развития.

"Современный дизайн образовательного учреждения – это не только визуальная картинка, это перспектива развития образования", – делится украинская студия дизайна интерьера.

Там рассказывают, что создали классы, которые помогут эффективнее усваивать знания, в частности по музыке, биологии, рисованию, чтобы у школьников была возможность как можно лучше подготовиться к изучению и реализации в профессиях будущего.

В помещениях будут установлены мобильные подвижные парты, помогающие в командной работе над разнообразными проектами. Цвета и детали оформили в выдержанном стиле, а зона активного отдыха ярко выделена. В частности, для социализации и коммуникации школьники смогут пользоваться библиотекой, комнатой отдыха, актовым залом и спортивной зоной.

" Для детей, стремящихся быть в центре внимания, спроектировали амфитеатр, напоминающий сцену. Его можно также использовать для общего собрания, кружков и чтобы прокачивать навыки публичных выступлений", – открывают занавес дизайнеры.

Там добавляют, что таким решением хотят школьникам детям ресурс для самовыражения и помочь им проявлять свои таланты с детства.

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